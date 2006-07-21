Cast
Ángel de Andrés López
Prados
Mabel Escaño
Sra. Domínguez
Cast and Crew
Writer
Joaquín Andújar
Composer
José Miguel Fernández Sastrón
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2005
World premiere
21 July 2006
Release date
|21 July 2006
|Romania
|
|18
|21 July 2006
|Spain
|
|
Worldwide Gross
$339,079
Production
Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A., Televisión Española (TVE), Canal+ España
Also known as
Desde que amanece apetece, Szexre hangolva, Сексуальное настроение