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Poster of Desde que amanece apetece
4.1
Kinoafisha Films Desde que amanece apetece
4.1

Desde que amanece apetece

, 2005
Desde que amanece apetece
Spain / Comedy, Festival / 18+
Poster of Desde que amanece apetece
4.1

Cast

Gabino Diego
Gabino Diego
Pelayo
Marie Carmen Ramirez
Eloy Arenas
Alcalde
Antonio Horteliano
Arturo Fernández
Lorenzo
Loles León
Palmira
Ángel de Andrés López
Prados
Kira Miró
Kira Miró
Claudia
Juan Muñoz
Vallecano
Mabel Escaño
Sra. Domínguez
Marta de Pablo
Deborah
Jorge Roelas
Cura
Director Antonio del Real
Writer Joaquín Andújar
Composer José Miguel Fernández Sastrón
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2005
World premiere 21 July 2006
Release date
21 July 2006 Romania 18
21 July 2006 Spain
Worldwide Gross $339,079
Production Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A., Televisión Española (TVE), Canal+ España
Also known as
Desde que amanece apetece, Szexre hangolva, Сексуальное настроение

Film rating

4.1
Rate 10 votes
4.1 IMDb
Place in the rating
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