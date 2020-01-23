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Poster of Pacto de Fuga
7.1
Kinoafisha Films Pacto de Fuga
7.1

Pacto de Fuga

, 2020
Pacto de Fuga
Chile / Drama, Thriller / 18+
Poster of Pacto de Fuga
7.1

Cast

Amparo Noguera
Amparo Noguera
Fabiola Pizarro
Benjamín Vicuña
León Vargas
David Albala
Alberto Ellena
Carolina Paulsen
Valeria Estévez
Catalina Martin
Quena Leiva
Luis Dubó
Hugo Salgado
Roberto Farías
Rafael Jiménez
Vladimir Huaiquinir
Nicolai Castillo
Francisca Gavilán
Paulina Baeza
Patricio Contreras
Rodolfo Ternicier
Diego Ruiz
Oscar Lira
Director David Albala
Writer David Albala, Raúl Blanchet, Loreto Caro-Valdés, José Córdova-Llanos
Composer Jonathan Grandcamp, Stuart Menderman, Juan Cristóbal Meza
Cast and Crew

Film details

Country Chile
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2020
Online premiere 28 August 2020
World premiere 23 January 2020
Release date
23 January 2020 Chile
23 January 2020 Mexico C
18 December 2020 South Korea
Production Calibre 71, Calibre 71, Storyboard Media
Also known as
Pacto de Fuga, Jailbreak Pact, Jailbreak - Patto di fuga, Les Evadés de Santiago, Túnel 49, Tunnel 49, Згода на втечу, Согласие на побег, Jailbreak, Les Évadés de Santiago, 圣地牙哥：钢铁越狱

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7 IMDb
Updated 9 February 2022
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