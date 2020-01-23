Cast
Carolina Paulsen
Valeria Estévez
Catalina Martin
Quena Leiva
Vladimir Huaiquinir
Nicolai Castillo
Francisca Gavilán
Paulina Baeza
Patricio Contreras
Rodolfo Ternicier
Cast and Crew
Director
David Albala
Writer
David Albala, Raúl Blanchet, Loreto Caro-Valdés, José Córdova-Llanos
Composer
Jonathan Grandcamp, Stuart Menderman, Juan Cristóbal Meza
Film details
Country
Chile
Runtime
2 hours 15 minutes
Production year
2020
Online premiere
28 August 2020
World premiere
23 January 2020
Release date
|23 January 2020
|Chile
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|23 January 2020
|Mexico
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|C
|18 December 2020
|South Korea
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Production
Calibre 71, Calibre 71, Storyboard Media
Also known as
Pacto de Fuga, Jailbreak Pact, Jailbreak - Patto di fuga, Les Evadés de Santiago, Túnel 49, Tunnel 49, Згода на втечу, Согласие на побег, Jailbreak, Les Évadés de Santiago, 圣地牙哥：钢铁越狱