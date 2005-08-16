Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Premonition
Poster of Premonition
Рейтинги
3.5 IMDb Rating: 3.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Premonition

Premonition

Premonition 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Canada
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2005
World premiere 16 August 2005
Release date
4 November 2006 France
16 August 2005 USA
MPAA R
Production Avrio Filmworks, Cinetel Films
Also known as
Premonition, Előérzet, Halb eelaimdus, Le 7ème sens, Monos enantion olon, Premonição, Premonición, Premonition - Albträume werden wahr, Premonition - Minuti contati, Prémonitions, The Psychic, Visioni dal futuro, Предчувствие
Director
Jonas Quastel
Cast
Casper Van Dien
Casper Van Dien
Cast and Crew
Similar films for Premonition
Premonition 6.6
Premonition (2007)
Premonition 5.6
Premonition (2004)

Film rating

3.5
Rate 10 votes
3.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more