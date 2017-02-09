Similar films for Fabricated City
Hard Hit Drama, Thriller
2021, South Korea
6.0
The Swordsman Action, Drama, History
2020, South Korea
6.0
The Divine Fury Action, Horror, Thriller
2019, South Korea
6.0
Extreme Job Comedy, Crime
2019, South Korea
6.0
Exit Action, Comedy
2019, South Korea
7.0
A Day Drama, Mystery, Thriller
2017, South Korea
6.0
Master Action, Crime
2016, South Korea
6.0
How to Use Guys with Secret Tips Comedy
2013, South Korea
6.0
Death Bell 2: Bloody Camp Horror
2010, South Korea
5.0