Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Fabricated City
6.9
Kinoafisha Films Fabricated City
6.9

Fabricated City

, 2017
Jojakdoen dosi
South Korea / Action, Crime, Thriller / 18+
Poster of Fabricated City
6.9

Cast

An Jae-hong
DEMOlition
Chang-Wook Ji
Chang-Wook Ji
Kwon YU
Shim Eun-kyung
Yeo-wool
Lee Do-guk
Transportation team
Won Geun-su
Prisoner
Lee Hanee
Manager
Kim Ho-jeong
Kim Ho-jeong
Kwon Yoo's mother
Woo Hyeon
Prisoner
Kim Jae-cheol
Party planner
Park Ji-hong
Ma Deok-Soo's subordinate
Director Kwang-Hyun Park
Writer Park Myeong-chan
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2017
Online premiere 20 January 2018
World premiere 9 February 2017
Release date
6 April 2017 Hong Kong
9 February 2017 South Korea
Worldwide Gross $18,307,490
Production CJ E&M Film Financing & Investment Entertainment & Comics, CJ E&M, TMS Comics
Also known as
Jojakdoen dosi, Fabricated City, Cidade virtual, Ciudad virtual, Izmišljeni grad, Jojakdwen doshi, Orașul Născocit, Sôsasareta toshi, Thành Phố Ảo, Подставной город, 操作された都市, 虛擬城市, Manipulated City, 조작된 도시

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.8 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Fabricated City

Hard Hit
Hard Hit Drama, Thriller
2021, South Korea
6.0
The Swordsman
The Swordsman Action, Drama, History
2020, South Korea
6.0
The Divine Fury
The Divine Fury Action, Horror, Thriller
2019, South Korea
6.0
Extreme Job
Extreme Job Comedy, Crime
2019, South Korea
6.0
Exit
Exit Action, Comedy
2019, South Korea
7.0
A Day
A Day Drama, Mystery, Thriller
2017, South Korea
6.0
Master
Master Action, Crime
2016, South Korea
6.0
How to Use Guys with Secret Tips
How to Use Guys with Secret Tips Comedy
2013, South Korea
6.0
Death Bell 2: Bloody Camp
Death Bell 2: Bloody Camp Horror
2010, South Korea
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more