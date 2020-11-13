Menu
Poster of Dragon Girl
5.6 IMDb Rating: 5.4
Dragon Girl

Dragevokteren 18+
Dragon Girl - trailer in russian
Country Norway
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2020
Online premiere 17 December 2021
World premiere 13 November 2020
Release date
1 July 2021 Russia World Pictures 6+
23 December 2021 Czechia
1 December 2021 Netherlands
13 November 2020 Norway
MPAA PG
Worldwide Gross $640,676
Production Evolution Films, Storm Films, Volya Films
Also known as
Dragevokteren, Dragon Girl, Dragevokterens jul, Drakväktarens jul, Én és a sárkányom, Jak ocalić smoka, Meitene un pūķis, Sara und der Drache, Приручить дракона
Director
Katarina Launing
Katarina Launing
Cast
Anders Baasmo Christiansen
Anders Baasmo Christiansen
Iver Aunbu Sandemose
Isha Zainab Khan
Kyrre Haugen Sydness
Cast and Crew
5.6
5.4 IMDb
Dragon Girl - trailer in russian
