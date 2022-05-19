Country
Netherlands
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2022
Online premiere
21 July 2022
World premiere
19 May 2022
Release date
|7 July 2022
|Russia
| World Pictures
|
|7 July 2022
|Azerbaijan
|
|16+
|7 July 2022
|Kazakhstan
|
|16+
|7 July 2022
|Kyrgyzstan
|
|16+
|19 May 2022
|Netherlands
|
|16
|18 August 2022
|Singapore
|
|
|14 October 2022
|Spain
|
|16
|11 November 2022
|Taiwan
|
|
|22 September 2022
|Thailand
|
|
Worldwide Gross
$558,917
Production
NL Film, Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO)
Also known as
Moloch, Sacrifice, Klątwa Molocha, Moloch: Sacrifício Demoníaco, Moolok, Молох, مولوتش, 몰락, 惡靈魔洛剋