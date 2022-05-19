Menu
Russian
Poster of Moloch
6.4 IMDb Rating: 6
Moloch

Moloch

Moloch 18+
Напомним о выходе в прокат
Moloch - trailer in russian
Country Netherlands
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2022
Online premiere 21 July 2022
World premiere 19 May 2022
Release date
7 July 2022 Russia World Pictures
7 July 2022 Azerbaijan 16+
7 July 2022 Kazakhstan 16+
7 July 2022 Kyrgyzstan 16+
19 May 2022 Netherlands 16
18 August 2022 Singapore
14 October 2022 Spain 16
11 November 2022 Taiwan
22 September 2022 Thailand
Worldwide Gross $558,917
Production NL Film, Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO)
Also known as
Moloch, Sacrifice, Klątwa Molocha, Moloch: Sacrifício Demoníaco, Moolok, Молох, مولوتش, 몰락, 惡靈魔洛剋
Director
Nico van den Brink
Cast
Alexandre Willaume
Sallie Harmsen
Markoesa Hamer
Anneke Blok
Jack Wouterse
Cast and Crew
Film rating

6.4
Rate 23 votes
6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2739
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

User 16 August 2022, 16:58
Фильм затянут, не хватает динамики… а так вполне хорошо. \nПравда, хотелось бы увидеть такую картину, где Молох не ограничивается одной семьей и где… Read more…
Comon 8 July 2022, 09:57
Очень приличный фильм, молодцы голландцы.
Moloch - trailer in russian
