Рейтинги
5.6 IMDb Rating: 5.5
3 posters
Kinoafisha Films The Infernal Machine

The Infernal Machine

The Infernal Machine 18+
Country Portugal / Great Britain
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2022
Online premiere 23 September 2022
World premiere 23 September 2022
Release date
20 October 2022 Denmark 15
2 December 2022 Great Britain 15
23 September 2022 Netherlands 16
23 September 2022 Sweden 15
MPAA R
Worldwide Gross $37,002
Production Moviebox, Filmology Finance, McLaren House
Also known as
The Infernal Machine, La máquina infernal, A Máquina Infernal, Djevelens maskin, La macchina infernale, La Machine infernale, Piekielna machina, Pokoli gépezet, Põrgumasin, Saatli Bomba, Адская машина, Пекельна машина, 디 인퍼널 머신
Director
Andrew Hunt
Cast
Guy Pearce
Guy Pearce
Ben Temple
Ben Temple
Iris Cayatte
Ana Lopes
Rocco Salata
Cast and Crew
Film rating

5.6
15 votes
5.5 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
