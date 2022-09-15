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Poster of Tibra
6.1
Tibra - Trailer
Kinoafisha Films Tibra
6.1

Tibra

, 2022
Tibra
Russia / Thriller / 18+
Trailers
Poster of Tibra
6.1
Tibra - Trailer
Tibra  Trailer

Cast

Viktoriya Isakova
Viktoriya Isakova
Yana
Anna Peresild
Anna Peresild
Muka
Artyom Bystrov
Artyom Bystrov
Otets Muki
Vasilisa Savkina
Vasilisa Savkina
Zayka
Olga Kalashnikova
Olga Kalashnikova
Mat Muki
Vladislav Konoplev
Vladislav Konoplev
Shurup
Fedor Fedoseev
Gvozd
Aleksandra Puzanova
Sestra Muki
Evgeniy Sannikov
Evgeniy Sannikov
Uchastkovyy
Marina Vasilyeva
Marina Vasilyeva
Sledovatel Voronina
Director Anna Goroyan
Writer Darya Kukshanova
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2022
World premiere 15 September 2022
Release date
15 September 2022 Russia Централ Партнершип
Budget 50,000,000 RUR
Worldwide Gross $309,372
Also known as
Tibra, Tiber, Тибра

Film rating

6.1
Rate 11 votes
5.7 IMDb
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