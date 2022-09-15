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6.1
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Tibra
6.1
Tibra
, 2022
Tibra
Russia / Thriller / 18+
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6.1
Tibra
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Trailer
Cast
Viktoriya Isakova
Yana
Anna Peresild
Muka
Artyom Bystrov
Otets Muki
Vasilisa Savkina
Zayka
Olga Kalashnikova
Mat Muki
Vladislav Konoplev
Shurup
Fedor Fedoseev
Gvozd
Aleksandra Puzanova
Sestra Muki
Evgeniy Sannikov
Uchastkovyy
Marina Vasilyeva
Sledovatel Voronina
Director
Anna Goroyan
Writer
Darya Kukshanova
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2022
World premiere
15 September 2022
Release date
15 September 2022
Russia
Централ Партнершип
Budget
50,000,000 RUR
Worldwide Gross
$309,372
Also known as
Tibra, Tiber, Тибра
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Film rating
6.1
Rate
11
votes
5.7
IMDb
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