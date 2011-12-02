Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Good Luck Charlie, It's Christmas!
Poster of Good Luck Charlie, It's Christmas!
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Good Luck Charlie, It's Christmas!

Good Luck Charlie, It's Christmas!

Good Luck Charlie, It's Christmas! 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
Online premiere 3 December 2011
World premiere 2 December 2011
Production Disney Channel, Salty Pictures
Also known as
Good Luck Charlie, It's Christmas!, ¡Buena suerte, Charlie! Un viaje de película, Boa Sorte, Charlie: O Filme, Boa Sorte, Charlie! É Natal!, Boa Sorte, Charlie! Viagem Fora de Série, Bonne Chance Charlie, le film, Filmul Baftă, Charlie: Călătoria, Good Luck Charlie: The Movie, Good Luck Charlie: The Road Trip Movie, Meine Schwester Charlie - Der Film, Meine Schwester Charlie UNTERWEGS - Der Film, Powodzenia, Charlie: Szerokiej drogi, Sekmes, Carle. Jau Kaledos!, Sok sikert, Charlie: A film - A nagy utazás, Srećno Čarli, Božić je!, Καλή τύχη, Τσάρλι: Η ταινία, Держись, Чарли, это Рождество!, Щасти, Чарлі! Кінощоденник подорожі, 我愛夏莉：瘋狂聖誕
Director
Arlene Sanford
Cast
Bridgit Mendler
Leigh-Allyn Baker
Bradley Steven Perry
Mia Talerico
Cast and Crew
Similar films for Good Luck Charlie, It's Christmas!
Frenemies 5.0
Frenemies (2012)
Judy Moody and the Not Bummer Summer 4.8
Judy Moody and the Not Bummer Summer (2011)
The Suite Life Movie 5.2
The Suite Life Movie (2011)
Wizards of Waverly Place: The Movie 6.2
Wizards of Waverly Place: The Movie (2009)
Frank McKlusky, C.I. 4.1
Frank McKlusky, C.I. (2002)

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more