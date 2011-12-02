Country USA

Runtime 1 hour 30 minutes

Production year 2011

Online premiere 3 December 2011

World premiere 2 December 2011

Production Disney Channel, Salty Pictures

Also known as

Good Luck Charlie, It's Christmas!, ¡Buena suerte, Charlie! Un viaje de película, Boa Sorte, Charlie: O Filme, Boa Sorte, Charlie! É Natal!, Boa Sorte, Charlie! Viagem Fora de Série, Bonne Chance Charlie, le film, Filmul Baftă, Charlie: Călătoria, Good Luck Charlie: The Movie, Good Luck Charlie: The Road Trip Movie, Meine Schwester Charlie - Der Film, Meine Schwester Charlie UNTERWEGS - Der Film, Powodzenia, Charlie: Szerokiej drogi, Sekmes, Carle. Jau Kaledos!, Sok sikert, Charlie: A film - A nagy utazás, Srećno Čarli, Božić je!, Καλή τύχη, Τσάρλι: Η ταινία, Держись, Чарли, это Рождество!, Щасти, Чарлі! Кінощоденник подорожі, 我愛夏莉：瘋狂聖誕