Deadstream
Poster of Deadstream
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 6.4
2 posters
Kinoafisha Films Deadstream

Deadstream

Deadstream 18+
Deadstream - second trailer in russian
Deadstream  second trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2022
Online premiere 2 July 2022
World premiere 11 March 2022
Release date
20 October 2022 Russia Экспонента
16 August 2024 Japan
20 October 2022 Kazakhstan 16+
20 October 2022 Kyrgyzstan 16+
20 October 2022 Netherlands 16
Worldwide Gross $1,031,519
Production Winterspectre Entertainment, Freeway CAM B.V., Jared R Cook Productions
Also known as
Deadstream, Паранормальные явления. Дом призраков, Deadstream - Kísértetjárás, Urbex, Мертвий потік, 목숨 건 스트리밍, デッドストリーム, 嚇死油土伯
Director
Vanessa Barney
Vanessa Barney
Joseph Winter
Joseph Winter
Cast
Joseph Winter
Joseph Winter
Melanie Stone
Melanie Stone
Jason K. Wixom
Jason K. Wixom
Pat Barnett
Pat Barnett
Cast and Crew
Film rating

6.0
Rate 47 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3158
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Elena Zvereva 22 October 2022, 20:04
Более тупого, отвратного и идиотического фильме я не смотрела! Зря потраченное время и деньги!
Посмотрела бы трейлер, точно не пошла бы!!! Смотрите трейлер, прежде чем идти в кино!!!!
sapozhnikov11021989 23 October 2022, 23:36
Посмотрел значит в кино этот фильмок. Могу сказать, что местами смешно, местами, ближе к концу, даже страшно. По началу смотрится вяло, но снимать… Read more…
Film Trailers
Deadstream - second trailer in russian
Deadstream Second trailer in russian
Deadstream - trailer in russian
Deadstream Trailer in russian
Stills
