Deadstream
Deadstream
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Runtime
1 hour 27 minutes
Production year
2022
Online premiere
2 July 2022
World premiere
11 March 2022
Release date
|20 October 2022
|Russia
| Экспонента
|
|16 August 2024
|Japan
|
|
|20 October 2022
|Kazakhstan
|
|16+
|20 October 2022
|Kyrgyzstan
|
|16+
|20 October 2022
|Netherlands
|
|16
Worldwide Gross
$1,031,519
Production
Winterspectre Entertainment, Freeway CAM B.V., Jared R Cook Productions
Also known as
Deadstream, Паранормальные явления. Дом призраков, Deadstream - Kísértetjárás, Urbex, Мертвий потік, 목숨 건 스트리밍, デッドストリーム, 嚇死油土伯
Посмотрела бы трейлер, точно не пошла бы!!! Смотрите трейлер, прежде чем идти в кино!!!!