3.3 IMDb Rating: 3
Vanquish

Vanquish

Vanquish 18+
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2021
Online premiere 16 April 2021
World premiere 16 April 2021
Release date
6 May 2021 Russia MDfilm 18+
28 May 2021 Great Britain
24 June 2021 South Korea 15
16 April 2021 USA
6 May 2021 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $187,632
Production Lionsgate, Grindstone Entertainment Group, Capstone Pictures
Vanquish, Conquista, Conquista (Vanquish), Hakkından Geleceğim, Mondongo, The Longest Night, Una noche de venganza, Uwikłana, Vanquish: Une nuit de vengeance, Vendetta, Vingança Letal, Φύλακας άγγελος, Ангел мести, Нощ на отмъщение, Янгол помсти, ヴァンキッシュ, 惡夜殺神
Director
George Gallo
Cast
Ruby Rose
Morgan Freeman
Patrick Muldoon
Julie Lott
The Doorman 4.6
The Doorman (2020)
Blacklight 6.1
Blacklight (2022)
Dangerous 5.2
Dangerous (2021)
Medusa: Queen of the Serpents 3.0
Medusa: Queen of the Serpents (2020)
Survive the Night 4.4
Survive the Night (2020)
SAS: Red Notice 5.1
SAS: Red Notice (2020)
Above Suspicion 6.0
Above Suspicion (2019)
Harmony 5.6
Harmony (2018)
Double Take 5.4
Double Take (2001)
Angel Has Fallen 7.0
Angel Has Fallen (2019)
My Mom's New Boyfriend 5.8
My Mom's New Boyfriend (2007)
The Comeback Trail 5.8
The Comeback Trail (2020)

3.3
15 votes
3 IMDb
