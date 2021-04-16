Country
USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2021
Online premiere
16 April 2021
World premiere
16 April 2021
Release date
|6 May 2021
|Russia
| MDfilm
|18+
|28 May 2021
|Great Britain
|
|
|24 June 2021
|South Korea
|
|15
|16 April 2021
|USA
|
|
|6 May 2021
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$187,632
Production
Lionsgate, Grindstone Entertainment Group, Capstone Pictures
Also known as
Vanquish, Conquista, Conquista (Vanquish), Hakkından Geleceğim, Mondongo, The Longest Night, Una noche de venganza, Uwikłana, Vanquish: Une nuit de vengeance, Vendetta, Vingança Letal, Φύλακας άγγελος, Ангел мести, Нощ на отмъщение, Янгол помсти, ヴァンキッシュ, 惡夜殺神