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Poster of Murder, She Said
7.4
Kinoafisha Films Murder, She Said
7.4

Murder, She Said

, 1961
Murder She Said
Great Britain / Comedy, Crime, Drama / 18+
Poster of Murder, She Said
7.4

Cast

Margaret Rutherford
Miss Jane Marple
Arthur Kennedy
Dr. Quimper
James Robertson Justice
Ackenthorpe
Muriel Pavlow
Emma Ackenthorpe
Thorley Walters
Cedric
Bud Tingwell
Inspector Craddock
Conrad Phillips
Harold
Ronald Howard
Eastley
Joan Hickson
Mrs. Kidder
Stringer Davis
Mr. Stringer
Director George Pollock
Writer Agatha Christie, David D. Osborn, David Pursall, Jack Seddon
Composer Ron Goodwin
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1961
World premiere 26 September 1961
Release date
1 March 1962 Austria 12
2 February 1962 Germany
26 September 1961 Great Britain
31 March 1974 Hungary KN
7 January 1962 USA
Production Metro-Goldwyn-Mayer British Studios, George H. Brown Productions
Also known as
Murder She Said, 16 Uhr 50 ab Paddington, La mano asesina, В 16.50 из Паддингтона, 16:50 ab Paddington, 4:50 från Paddington, 4.50 fra Paddington, Agatha Christie's 'Murder She Said', Agatha Christie's 'Murder, She Said', Assassinio sul treno, Cinayet Salgını, Crimă a spus ea, De trein van 16 uur 50, Eglima sto express 13, El tren de las 4:50, Gyilkosság, mondta a hölgy, Le train de 16 heures 50, Le train de 16h50, Meet Miss Marple, Mord, sa hun, Murha junassa, O Estranho Caso da Velha Curiosa, Quem Viu, Quem Matou..., Śmierć ma okna, To było morderstwo, To je vražda, řekla, Убийство, каза тя..., ミス・マープル／夜行特急の殺人, Она сказала Убийство, Agatha Christie: Murder She Said, Miss Marple - 16 Uhr 50 ab Paddington, Quem Viu Quem Matou?

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Ackenthorpe Cod's as good as lobster any day, and much cheaper.
Miss Marple Well, that depends on whether or not one has a palate unsullied by cheap opiates.
Ackenthorpe If you mean what I think you mean, I'll have you know this cheroot cost two shillings!
Miss Marple Yes. Quite.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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