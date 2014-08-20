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Poster of Love at First Fight
6.6
Kinoafisha Films Love at First Fight
6.6

Love at First Fight

, 2014
Les combattants
France / Adventure, Comedy, Romantic / 18+
Poster of Love at First Fight
6.6

Cast

Adèle Haenel
Adèle Haenel
Madeleine Beaulieu
Kévin Azaïs
Arnaud
Brigitte Roüan
Brigitte Roüan
Hélène Labrède
Antoine Laurent
Manu Labrède
William Lebghil
William Lebghil
Xavier
Thibaut Berducat
Victor
Nicolas Wanczycki
Nicolas Wanczycki
Lieutenant Schlieffer
Frédéric Pellegeay
Le recruteur
Steve Tientcheu
Steve Tientcheu
Adjudant Ruiz
Franc Bruneau
Le conseiller funéraire
Director Thomas Cailley
Writer Thomas Cailley, Claude Le Pape
Composer Philippe Deshaies, Lionel Flairs, Benoit Rault
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2014
Online premiere 3 September 2014
World premiere 20 August 2014
Release date
23 July 2015 Denmark
6 February 2015 Estonia
20 August 2014 France
2 July 2015 Germany
7 May 2015 Greece
10 April 2015 Italy
12 March 2015 Slovenia
7 August 2015 Spain
22 May 2015 USA
Worldwide Gross $2,446,362
Production Nord-Ouest Films, Canal+, Ciné+
Also known as
Les combattants, Love at First Fight, Amor a primera vista, A küzdők, Amor à Primeira Briga, Armastus esimesest hoobist, De kjempende, Dragoste la prima luptã, Fighters, Kærlighed ved første slag, Kärlek vid första slaget, Liebe auf den ersten Schlag, Ljubezen na prvi pretep, Meilė iš pirmo smūgio, Miłość od pierwszego ugryzienia, Miłość od pierwszego wejrzenia, Os Combatentes, Serce do walki, The Fighters - Addestramento di vita, Έρωτας με την πρώτη μπουνιά, Бойците, Истребители, ファイターズ, 不打不相愛, 싸우는 사람들, Los combatientes

Film rating

6.6
Rate 11 votes
6.6 IMDb
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Best Comedies 
Updated 24 April 2026

Quotes

Manu Labrède The army is hard up.
Manu Labrède It is the number one recruiter in France.
Arnaud Labrède Number two.
Arnaud Labrède The first is McDonald's.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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