Escape to Witch Mountain, La montaña embrujada, Die Flucht zum Hexenberg, La montagne ensorcelée, Побег на Ведьмину гору, A Boszorkány-hegy, A Montanha Enfeitiçada, Apodrasi sto magemeno vouno, Den äventyrliga flykten, Den eventyrlige flukten, Fuga para a Montanha Mágica, Incredibile viaggio verso l'ignoto, Jodugar tog'iga qochish, Menekülés a Boszorkány-hegyre, Pako taikavuorelle, Ucieczka na Górę Czarownic, Απόδραση στο μαγεμένο βουνό, Втеча на Відьмину гору, 巫山大逃亡, 星の国から来た仲間, A Montanha Enfeiticada, Menekülés a Boszorkány hegyre, Witch Mountain 1 - Escape to Witch Mountain, 巫山历险记
Film rating
6.4
Rate10 votes
6.3IMDb
Stills
Quotes
Jason O'DayUm, look. Um, if you don't mind, I'd like to plan on remembering you two as if you were my kids. The kids I never had.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.