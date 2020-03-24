Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Escape to Witch Mountain
6.4
Kinoafisha Films Escape to Witch Mountain
6.4

Escape to Witch Mountain

, 1975
Escape to Witch Mountain
USA / Adventure, Family, Fantasy / 18+
Poster of Escape to Witch Mountain
6.4

Cast

Eddie Albert
Jason
Ray Milland
Aristotle Bolt
Kim Richards
Tia
Ike Eisenmann
Tony
Donald Pleasence
Deranian
Walter Barnes
Sheriff Purdy
Reta Shaw
Mrs. Grindley
Denver Pyle
Uncle Bene
Alfred Ryder
Astrologer
Lawrence Montaigne
Ubermann
Director John Hough
Writer Robert Malcolm Young, Alexander Key
Composer Johnny Mandel
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1975
Online premiere 24 March 2020
World premiere 21 March 1975
Release date
21 March 1975 Great Britain
21 March 1975 Ireland 12
6 February 1976 Italy
29 April 1977 Japan R15+
21 March 1975 Romania 12
21 March 1975 USA
MPAA G
Worldwide Gross $20,000,000
Production Walt Disney Productions
Also known as
Escape to Witch Mountain, La montaña embrujada, Die Flucht zum Hexenberg, La montagne ensorcelée, Побег на Ведьмину гору, A Boszorkány-hegy, A Montanha Enfeitiçada, Apodrasi sto magemeno vouno, Den äventyrliga flykten, Den eventyrlige flukten, Fuga para a Montanha Mágica, Incredibile viaggio verso l'ignoto, Jodugar tog'iga qochish, Menekülés a Boszorkány-hegyre, Pako taikavuorelle, Ucieczka na Górę Czarownic, Απόδραση στο μαγεμένο βουνό, Втеча на Відьмину гору, 巫山大逃亡, 星の国から来た仲間, A Montanha Enfeiticada, Menekülés a Boszorkány hegyre, Witch Mountain 1 - Escape to Witch Mountain, 巫山历险记

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Escape to Witch Mountain

Race to Witch Mountain
Race to Witch Mountain Thriller, Sci-Fi, Comedy, Adventure
2009, USA
6.0
The Jungle Book: Mowgli's Story
The Jungle Book: Mowgli's Story Adventure, Family
1998, USA
4.0
Operation Dumbo Drop
Operation Dumbo Drop Action, Adventure, Comedy
1995, USA
5.0
Pete's Dragon
Pete's Dragon Animation, Adventure
1977, USA
5.0
Freaky Friday
Freaky Friday Comedy, Family, Fantasy
1976, USA
6.0
The Love Bug
The Love Bug Comedy, Family, Sport
1968, USA
6.0
The Absent Minded Professor
The Absent Minded Professor Sci-Fi, Family, Comedy, Sport
1961, USA
6.0
The Lady and the Highwayman
The Lady and the Highwayman Adventure, Romantic, Drama
1989, Great Britain
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more