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Poster of The Absent Minded Professor
6.7
Kinoafisha Films The Absent Minded Professor
6.7

The Absent Minded Professor

, 1961
The AbsentMinded Professor
USA / Sci-Fi, Family, Comedy, Sport / 18+
Poster of The Absent Minded Professor
6.7

Synopsis

A college professor invents an anti-gravity substance which a corrupt businessman wants for himself.

Cast

Fred MacMurray
Fred MacMurray
Nancy Olson
Keenan Wynn
Tommy Kirk
Leon Ames
Edward Andrews
Director Robert Stevenson
Writer Bill Walsh, Samuel W. Taylor
Composer George Bruns
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1961
Online premiere 22 March 2020
World premiere 20 January 1961
Release date
28 February 1962 France
8 September 1961 Germany
20 January 1961 Great Britain U
18 August 1961 Italy
29 July 1961 Japan G
16 March 1961 Sweden 7
16 March 1961 USA
Budget $2,000,000
Production Walt Disney Productions
Also known as
The Absent Minded Professor, Der zerstreute Professor, El profesor distraído, The Absent-Minded Professor, Отмороженный профессор, A szórakozott professzor, Den Tankspridde Professorn, Der fliegende Pauker, El profesor distraido, Hop med professoren, Høyere og høyere professor, Latający profesor, Le roi des distraits, Monte là-d'ssus, Monte là-d'ssus... et tu riras aux larmes !, O Fantástico Professor, O Fantástico Super-Homem, O Professor Distraído, Profesorul distrat, Profesorul traznit, Professeur tête en l'air, Pyörät pilvissä, Un professore fra le nuvole, Un sabio en las nubes, Разсеяният професор, Расејани професор, Рассеянный профессор, Роззявкуватий професор, Чокнутый профессор, うっかり博士の大発明　フラバァ, 飛天老爺車

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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