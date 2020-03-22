Also known as

The Absent Minded Professor, Der zerstreute Professor, El profesor distraído, The Absent-Minded Professor, Отмороженный профессор, A szórakozott professzor, Den Tankspridde Professorn, Der fliegende Pauker, El profesor distraido, Hop med professoren, Høyere og høyere professor, Latający profesor, Le roi des distraits, Monte là-d'ssus, Monte là-d'ssus... et tu riras aux larmes !, O Fantástico Professor, O Fantástico Super-Homem, O Professor Distraído, Profesorul distrat, Profesorul traznit, Professeur tête en l'air, Pyörät pilvissä, Un professore fra le nuvole, Un sabio en las nubes, Разсеяният професор, Расејани професор, Рассеянный профессор, Роззявкуватий професор, Чокнутый профессор, うっかり博士の大発明 フラバァ, 飛天老爺車

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