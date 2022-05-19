Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Devil's Light
Poster of The Devil's Light
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 5.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Devil's Light

The Devil's Light

Prey for the Devil 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2022
Online premiere 28 October 2022
World premiere 19 May 2022
Release date
6 February 2026 Russia Парадиз
28 October 2022 Australia MA 15+
27 October 2022 Azerbaijan 18+
23 October 2022 Bahrain
19 May 2022 Brazil
27 October 2022 Czechia
12 December 2022 Denmark
28 October 2022 Estonia -
26 October 2022 France
17 November 2022 Georgia PG-13
3 November 2022 Germany
28 October 2022 Great Britain
27 October 2022 Greece K15
27 October 2022 Hong Kong IIB
2 November 2022 Indonesia R13+
17 November 2022 Kazakhstan 16+
23 October 2022 Kuwait
27 October 2022 Kyrgyzstan 12+
28 October 2022 Latvia 12+
2 December 2022 Lithuania
23 October 2022 Oman
28 October 2022 Poland
23 October 2022 Qatar
23 October 2022 Saudi Arabia
27 October 2022 Singapore NC16
27 October 2022 Slovakia 15
7 December 2022 South Korea
28 December 2022 Spain
2 November 2022 Sweden 15
28 October 2022 Taiwan
27 October 2022 Thailand
23 October 2022 UAE
28 October 2022 USA
28 October 2022 Viet Nam
MPAA PG-13
Worldwide Gross $44,658,929
Production Confluence Productions, Gold Circle Films, Lionsgate
Also known as
Prey for the Devil, The Devil's Light, La Luz Del Diablo, Зловещий свет, A Luz do Demônio, A Luz do Diabo, Ďáblova kořist, Démoni fény, Devil's Light: l'emprise du diable, Diablova korisť, Egzorcyzmy siostry Ann, Gli occhi del diavolo, Hudičev plen, La Proie du diable, Ļaunuma gaisma, Lumina infernului, Mồi Quỷ Dữ, Or Ha'Satan, Reza por el diablo, Saatana saak, Şeytan Kapanı, Velnio šviesa, Το φως του διαβόλου, Молитва за дявола, 프레이 포 더 데블, 鬼禱, 魔鬼之光
Director
Daniel Stamm
Daniel Stamm
Cast
Virginia Madsen
Virginia Madsen
Colin Salmon
Colin Salmon
Ben Cross
Ben Cross
Jacqueline Byers
Jacqueline Byers
Lisa Palfrey
Lisa Palfrey
Cast and Crew
Similar films for The Devil's Light
Prayer 0.0
Prayer (2023)
The Deep House 5.4
The Deep House (2021)
The Unholy 6.0
The Unholy (2021)
The 100 Candles Game 4.7
The 100 Candles Game (2020)
Come Play 5.8
Come Play (2020)
Mara 5.3
Mara (2017)
Incarnate 6.4
Incarnate (2016)
Older than America 5.4
Older than America (2008)
13 Sins 6.5
13 Sins (2014)
0.0
The Darkness (2018)
The Last Exorcism 6.0
The Last Exorcism (2010)
Better Watch Out 7.0
Better Watch Out (2016)

Film rating

6.2
Rate 15 votes
5.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more