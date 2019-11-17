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Poster of Dead Kids
5.5
Kinoafisha Films Dead Kids
5.5

Dead Kids

, 2019
Dead Kids
Philippines, USA / Thriller / 18+
Poster of Dead Kids
5.5

Cast

Kelvin Miranda
Mark Sta. Maria
Vance Larena
Charles Blanco
Khalil Ramos
Paolo Gabriel
Jan Silverio
Gideon Uy
Markus Paterson
Chuck Santos
Sue Ramirez
Janina Camiloza
Gabby Padilla
Yssa Miranda
Ku Aquino
Uncle Rody
Allan Villafuerte
Manolo
Rowena Concepcion
Auntie Bebe
Director Mikhail Red
Writer Nikolas Red, Mikhail Red
Composer Myka Magsaysay, Paul Sigua
Cast and Crew

Film details

Country Philippines / USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2019
Online premiere 17 November 2019
World premiere 17 November 2019
Release date
17 November 2019 Philippines
Production Netflix, Globe Studios
Also known as
Dead Kids, Halott kölyök, Phi Vụ Học Đường, Мёртвые детки, 死囝仔

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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