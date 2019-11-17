Cast
Kelvin Miranda
Mark Sta. Maria
Vance Larena
Charles Blanco
Khalil Ramos
Paolo Gabriel
Markus Paterson
Chuck Santos
Sue Ramirez
Janina Camiloza
Gabby Padilla
Yssa Miranda
Rowena Concepcion
Auntie Bebe
Cast and Crew
Director
Mikhail Red
Writer
Nikolas Red, Mikhail Red
Composer
Myka Magsaysay, Paul Sigua
Film details
Country
Philippines / USA
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2019
Online premiere
17 November 2019
World premiere
17 November 2019
Release date
|17 November 2019
|Philippines
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Production
Netflix, Globe Studios
Also known as
Dead Kids, Halott kölyök, Phi Vụ Học Đường, Мёртвые детки, 死囝仔