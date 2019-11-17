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Постер фильма Мёртвые детки
5.5
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5.5

Мёртвые детки

, 2019
Dead Kids
Филиппины, США / триллер / 18+
Постер фильма Мёртвые детки
5.5

О фильме

Стеснительный парень связывается с группой изгоев, которые хотят похитить школьного хулигана из богатой семьи. Вот только их план оборачивается смертельной опасностью.

В ролях

Келвин Миранда
Mark Sta. Maria
Вэнс Ларена
Charles Blanco
Халил Рамос
Paolo Gabriel
Джан Сильверио
Gideon Uy
Маркус Патерсон
Chuck Santos
Sue Ramirez
Janina Camiloza
Gabby Padilla
Yssa Miranda
Ku Aquino
Uncle Rody
Allan Villafuerte
Manolo
Rowena Concepcion
Auntie Bebe
Режиссер Михаил Ред
Сценарист Николас Ред, Михаил Ред
Композитор Мика Магсайсай, Paul Sigua
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Филиппины / США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 17 ноября 2019
Премьера в мире 17 ноября 2019
Дата выхода
17 ноября 2019 Филиппины
Производство Netflix, Globe Studios
Другие названия
Dead Kids, Halott kölyök, Phi Vụ Học Đường, Мёртвые детки, 死囝仔

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb

Отзывы о фильме

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