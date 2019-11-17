В ролях
Келвин Миранда
Mark Sta. Maria
Вэнс Ларена
Charles Blanco
Халил Рамос
Paolo Gabriel
Маркус Патерсон
Chuck Santos
Sue Ramirez
Janina Camiloza
Gabby Padilla
Yssa Miranda
Rowena Concepcion
Auntie Bebe
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Михаил Ред
Сценарист
Николас Ред, Михаил Ред
Композитор
Мика Магсайсай, Paul Sigua
Детали фильма
Страна
Филиппины / США
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
17 ноября 2019
Премьера в мире
17 ноября 2019
Производство
Netflix, Globe Studios
Другие названия
Dead Kids, Halott kölyök, Phi Vụ Học Đường, Мёртвые детки, 死囝仔