Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Peresolil
6.9
Kinoafisha Films Peresolil
6.9

Peresolil

, 1959
Peresolil
USSR / Animation / 18+
Poster of Peresolil
6.9

Cast

Igor Ilyinsky
Igor Ilyinsky
Smirnov
Vladimir Solovyov
Klim
Aleksandr Baranov
Station Gendarme
Director Vladimir Degtyaryov
Writer Yevgeniy Migunov, Anton Chekhov
Composer Eduard Kolmanovskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 11 minutes
Production year 1959
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Peresolil, Too Salty, Пересолил, Üle soolas

Cartoon rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Peresolil

Solnechnoe zyornyshko
Solnechnoe zyornyshko Animation
1969, USSR
6.0
Parovozik iz Romashkova
Parovozik iz Romashkova Animation
1967, USSR
6.0
Who will go to the exhibition?
Who will go to the exhibition? Animation
1964, USSR
5.0
V pryč na trpaslíci
V pryč na trpaslíci Animation
1975, USSR
6.0
Kak oslik schastiya iskal
Kak oslik schastiya iskal Animation
1971, USSR
6.0
Kozlyonok, kotoryy schital do desyati
Kozlyonok, kotoryy schital do desyati Animation
1968, USSR
7.0
Kak stat bolshim
Kak stat bolshim Animation
1967, USSR
6.0
Timoshkina yolka
Timoshkina yolka Animation
1966, USSR
6.0
Dobrynya Nikitich
Dobrynya Nikitich Animation
1965, USSR
5.0
Kto skazal myau?
Kto skazal myau? Animation
1962, USSR
7.0
Konets Chernoy topi
Konets Chernoy topi Animation
1960, USSR
6.0
Vernulsya sluzhivyy domoy
Vernulsya sluzhivyy domoy Animation
1959, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more