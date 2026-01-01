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Poster of Nash drug Pishichitay. Vypusk 1
6.8
Kinoafisha Films Nash drug Pishichitay. Vypusk 1
6.8

Nash drug Pishichitay. Vypusk 1

, 1978
Nash drug Pishichitay. Vypusk 1
USSR / Animation / 18+
Poster of Nash drug Pishichitay. Vypusk 1
6.8

Cast

Maria Vinogradova
Letter 'K'
Yevgeny Vesnik
Pishichitay
Lyudmila Gurchenko
Lyudmila Gurchenko
Director Yuriy Prytkov
Writer Evgeniy Agranovich
Composer Evgeniy Ptichkin
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1978
World premiere 31 January 1978
Release date
31 January 1978 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Nash drug Pishichitay. Vypusk 1, Our Friend Read'n'Write #1, Наш друг Пишичитай. Выпуск 1, Наш друг Пишичитай

Cartoon rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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