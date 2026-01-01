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Poster of Dyadya Misha
7.1
Kinoafisha Films Dyadya Misha
7.1

Dyadya Misha

, 1970
Dyadya Misha
USSR / Animation / 18+
Poster of Dyadya Misha
7.1

Cast

Aleksey Gribov
Aleksey Gribov
The Hedgehog
Zinaida Naryshkina
The Fox
Boris Novikov
The Cat
Klara Rumyanova
Klara Rumyanova
The Mouse
Yevgeny Kuznetsov
Yevgeny Kuznetsov
Uncle Bear
Vyacheslav Nevinny
Vyacheslav Nevinny
The Hare
Grigory Shpigel
The Wolf
Grigory Shpigel
The Wolf
Director Yuriy Prytkov
Writer Vladimir Suteev
Composer Vladimir Krivtsov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1970
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Dyadya Misha, Uncle Misha Bear, Дядя Миша, Onu Misa

Cartoon rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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