Cast
Kabir Bedi
Maharaja Hari Singh
Deepak Tijori
Vijay Singh
Soha Ali Khan
Ranjana- Special Appearance
Pamela Singh Bhutoria
Deepal
Nafisa Ali
Rajmata Yashodhra
Cast and Crew
Director
Tigmanshu Dhulia
Writer
Sanjay Chauhan, Tigmanshu Dhulia
Composer
Aanjan Bhattacharya, Anjjan Bhattacharya, Rana Mazumder, Siddharth Pandit
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 11 minutes
Production year
2018
World premiere
27 July 2018
Worldwide Gross
$1,401,894
Production
Jar Pictures, Rahul Mittra Films
Also known as
Saheb Biwi Aur Gangster 3, Đấu Tranh Gia Tộc 3, Isand naine ja gangster 3, Minciuni, The Master, the Wife and the Gangster 3, Господин, его жена и гангстер 3