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Poster of Saheb, Biwi Aur Gangster 3
4.4
Kinoafisha Films Saheb, Biwi Aur Gangster 3
4.4

Saheb, Biwi Aur Gangster 3

, 2018
Saheb Biwi Aur Gangster 3
India / Action, Drama, Thriller, Crime / 18+
Poster of Saheb, Biwi Aur Gangster 3
4.4

Cast

Sanjay Dutt
Sanjay Dutt
Uday Pratap Singh
Jimmy Shergill
Aditya Pratap Singh
Kabir Bedi
Maharaja Hari Singh
Deepak Tijori
Vijay Singh
Soha Ali Khan
Ranjana- Special Appearance
Mahie Gill
Madhvi Devi
Chitrangda Singh
Suhani
Pamela Singh Bhutoria
Deepal
Nafisa Ali
Rajmata Yashodhra
Deepraj Rana
Kanhaiya
Director Tigmanshu Dhulia
Writer Sanjay Chauhan, Tigmanshu Dhulia
Composer Aanjan Bhattacharya, Anjjan Bhattacharya, Rana Mazumder, Siddharth Pandit
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 2018
World premiere 27 July 2018
Release date
27 July 2018 India
Worldwide Gross $1,401,894
Production Jar Pictures, Rahul Mittra Films
Also known as
Saheb Biwi Aur Gangster 3, Đấu Tranh Gia Tộc 3, Isand naine ja gangster 3, Minciuni, The Master, the Wife and the Gangster 3, Господин, его жена и гангстер 3

Film rating

4.4
Rate 10 votes
4.4 IMDb
Listen to the
soundtrack Saheb, Biwi Aur Gangster 3
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