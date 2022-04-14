K.G.F: Chapter 2
K.G.F: Chapter 2
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
India
Runtime
2 hours 48 minutes
Production year
2022
Online premiere
16 May 2022
World premiere
14 April 2022
Release date
|14 April 2022
|Russia
| Indian Films
|
|14 April 2022
|France
|
|
|14 April 2022
|Germany
|
|
|14 April 2022
|Great Britain
|
|15
|14 April 2022
|India
|
|UA
|14 April 2022
|Malaysia
|
|P13
|14 April 2022
|Norway
|
|15
|14 April 2022
|Spain
|
|
|14 April 2022
|USA
|
|PG-13
MPAA
PG-13
Budget
1,000,000,000 INR
Worldwide Gross
$118,897,269
Production
Hombale Films
Also known as
K.G.F: Chapter 2, K.G.F: Глава 2, Kalora kullakaevandused 2, KGF 2, KGF Chapter 2 - Teaser, KGF: Chapter 2, З.К.К.: частина 2, 柯拉爾金礦 第二章