8.3 IMDb Rating: 8.2
Kinoafisha Films K.G.F: Chapter 2

K.G.F: Chapter 2

K.G.F: Chapter 2 18+
K.G.F: Chapter 2 - trailer
K.G.F: Chapter 2  trailer
Country India
Runtime 2 hours 48 minutes
Production year 2022
Online premiere 16 May 2022
World premiere 14 April 2022
Release date
14 April 2022 Russia Indian Films
14 April 2022 France
14 April 2022 Germany
14 April 2022 Great Britain 15
14 April 2022 India UA
14 April 2022 Malaysia P13
14 April 2022 Norway 15
14 April 2022 Spain
14 April 2022 USA PG-13
MPAA PG-13
Budget 1,000,000,000 INR
Worldwide Gross $118,897,269
Production Hombale Films
Also known as
K.G.F: Chapter 2, K.G.F: Глава 2, Kalora kullakaevandused 2, KGF 2, KGF Chapter 2 - Teaser, KGF: Chapter 2, З.К.К.: частина 2, 柯拉爾金礦 第二章
Director
Prashanth Neel
Cast
Sanjay Dutt
Sanjay Dutt
Raveena Tandon
Prakash Raj
Yash
Srinidhi Shetty
Cast and Crew
Similar films for K.G.F: Chapter 2
Kill 7.6
Kill (2023)
Kaithi 8.3
Kaithi (2019)
Baahubali 2: The Conclusion 8.4
Baahubali 2: The Conclusion (2017)
Baahubali: The Beginning 8.1
Baahubali: The Beginning (2015)
Mohra 7.0
Mohra (1994)
Saheb, Biwi Aur Gangster 3 4.4
Saheb, Biwi Aur Gangster 3 (2018)
Aan: Men at Work 5.9
Aan: Men at Work (2004)

Film rating

Film Trailers All trailers
K.G.F: Chapter 2 - trailer
K.G.F: Chapter 2 Trailer
Stills
