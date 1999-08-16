Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mickey Blue Eyes
Poster of Mickey Blue Eyes
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 5.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Mickey Blue Eyes

Mickey Blue Eyes

Mickey Blue Eyes 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1999
World premiere 16 August 1999
Release date
22 June 2000 Czechia 12+
3 November 1999 France
4 November 1999 Germany
20 August 1999 Great Britain
1 October 1999 Italy
12 January 2001 Romania
16 August 1999 USA
MPAA PG-13
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $54,264,342
Production Castle Rock Entertainment, Polygram Filmed Entertainment, Simian Films
Also known as
Mickey Blue Eyes, Mickey ojos azules, Sinisilmä Mickey, A keresztapus, Belalı aşk, Melynakis Mikis, Mickey belle gueule, Mickey Blue Eyes - Mafioso wider Willen, Mickey les yeux bleus, Mickey Niebieskie Oko, Mickey occhi blu, Mickey ochi albastri, Mickey Olhos Azuis, Mickey Sinisilm, Mickovy modré oči, Pantremenos me ti Mafia, Plavooki Miki, Sinisilmä-Mickey, Παντρεμένος με τη Μαφία, Блакитноокий Міккі, Голубоглазый Микки, Мики Синьото око, 恋するための3つのルール, 求婚脑震荡, 求婚腦震盪, 蓝眼睛米奇, 蓝眼米基, 黑帮女婿
Director
Kelly Makin
Cast
Hugh Grant
Hugh Grant
James Caan
James Caan
Jeanne Tripplehorn
Jeanne Tripplehorn
Burt Young
James Fox
James Fox
Cast and Crew
Similar films for Mickey Blue Eyes
Music and Lyrics 6.8
Music and Lyrics (2007)
Did You Hear About the Morgans? 5.6
Did You Hear About the Morgans? (2009)
The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain 6.6
The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The Rewrite 6.3
The Rewrite (2014)
Not Safe for Work 5.8
Not Safe for Work (2014)
Bridget Jones: The Edge of Reason 6.4
Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)
Two Weeks Notice 7.1
Two Weeks Notice (2002)
About a Boy 7.1
About a Boy (2002)
Notting Hill 7.0
Notting Hill (1999)
Extreme Measures 6.2
Extreme Measures (1996)
Nine Months 5.9
Nine Months (1995)
Four Weddings and a Funeral 7.4
Four Weddings and a Funeral (1994)

Film rating

6.2
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more