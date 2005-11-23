ProductionParamount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Nickelodeon Movies
Also known as
Yours, Mine & Ours, Los tuyos, los míos y los nuestros, Deine, meine & unsere, Dina, mina och våra, Dine, mine og våre, Enyém, tiéd, miénk, I tuoi, i miei e i nostri, Les tiens, les miens et les nôtres, Míos, tuyos y nuestros, Os Seus, os Meus & os Nossos, Os Seus, os Meus e os Nossos, Seninkiler, Benimkiler ve Bizimkiler, Sinun, minun ja meidän, Tavo, mano ir mūsų, Teus, meus i nostres, Todos ao Monte, Tvoje, moje a naše, Tvoji, moji, najini, Tvoji, moji, naši, Twoje, moje i nasze, Une famille 2 en 1, Yours, Mine and Ours, Τα δικά σου, τα δικά μου και τα δικά μας, Твои, мои и наши, Твоите, моите и нашите, Твої, мої та наші, フランクとシンディ, 親戚麥計較, Deine, meine und unsere