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Poster of Yours, Mine and Ours
5.3
Kinoafisha Films Yours, Mine and Ours
5.3

Yours, Mine and Ours

, 2005
Yours, Mine and Ours
USA / Comedy, Romantic, Family / 18+
Poster of Yours, Mine and Ours
5.3

Cast

Dennis Quaid
Dennis Quaid
Frank Beardsley
Rene Russo
Rene Russo
Helen North
Katija Pevec
Christina Beardsley
Dean Collins
Harry Beardsley
Rip Torn
Linda Hunt
Linda Hunt
Beau Holden
Danielle Panabaker
Danielle Panabaker
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Max
Tyler Patrick Jones
Michael Beardsley
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Max
Haley Ramm
Haley Ramm
Kelly Beardsley
Director Raja Gosnell
Writer Melville Shavelson, Ron Burch, David Kidd, Mort Lachman
Composer Christophe Beck
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2005
Online premiere 31 March 2006
World premiere 23 November 2005
Release date
23 March 2006 Russia Каскад 6+
16 March 2006 Australia
23 March 2006 Belarus
23 November 2005 Brazil 10
3 May 2006 France TP
27 April 2006 Germany
5 May 2006 Italy
23 March 2006 Kazakhstan
1 July 2007 Netherlands
9 March 2006 Portugal
23 November 2005 USA
23 March 2006 Ukraine
MPAA PG
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $72,662,923
Production Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Nickelodeon Movies
Also known as
Yours, Mine & Ours, Los tuyos, los míos y los nuestros, Deine, meine & unsere, Dina, mina och våra, Dine, mine og våre, Enyém, tiéd, miénk, I tuoi, i miei e i nostri, Les tiens, les miens et les nôtres, Míos, tuyos y nuestros, Os Seus, os Meus & os Nossos, Os Seus, os Meus e os Nossos, Seninkiler, Benimkiler ve Bizimkiler, Sinun, minun ja meidän, Tavo, mano ir mūsų, Teus, meus i nostres, Todos ao Monte, Tvoje, moje a naše, Tvoji, moji, najini, Tvoji, moji, naši, Twoje, moje i nasze, Une famille 2 en 1, Yours, Mine and Ours, Τα δικά σου, τα δικά μου και τα δικά μας, Твои, мои и наши, Твоите, моите и нашите, Твої, мої та наші, フランクとシンディ, 親戚麥計較, Deine, meine und unsere

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 5 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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