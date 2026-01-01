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Poster of Chink
5.9
Kinoafisha Films Chink
5.9

Chink

, 1992
Chink
Russia / Animation / 18+
Poster of Chink
5.9

Cast

Vladimir Soshalsky
The old man
Director Leonid Kayukov
Writer Leonid Kayukov, Tatyana Paporova, Ernest Thompson Seton
Composer Igor Efremov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 9 minutes
Production year 1992
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Chink, Чинк

Cartoon rating

5.9
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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