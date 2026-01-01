Menu
Kinoafisha
Films
Bury My Heart at Wounded Knee
Bury My Heart at Wounded Knee Awards
Awards and nominations of Bury My Heart at Wounded Knee 2007
Golden Globes, USA 2008
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Art Direction for a Miniseries, or Movie
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
