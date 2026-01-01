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Poster of Another flight
7.0
Kinoafisha Films Another flight
7.0

Another flight

, 1958
Another flight
USSR / Drama / 18+
Poster of Another flight
7.0

Cast

Stanislav Chekan
Stanislav Chekan
Anton Krylenko
Izolda Izvitskaya
Kseniya
Georgi Yumatov
Georgi Yumatov
Kirill Voronov
Nadezhda Rumyantseva
Nadezhda Rumyantseva
Anya Krylenko
Konstantin Maksimov
Shumakov
Afanasy Belov
Pyotr Filimonov
Konstantin Vologdin
Samsonov
Muza Krepkogorskaya
Tosya
Nadezhda Petipa
maty Antona
Leonid Kmit
Semyon Ivanovich
Director Rafail Goldin
Writer Boris Vasilev
Composer Mikhail Glukh, Vasiliy Solovev-Sedoy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1958
World premiere 7 September 1958
Release date
7 September 1958 Russia 12+
Production Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Ocherednoy reys, A Routine Trip, An Ordinary Trip, Hárman az éjszakában, Nachts auf der Landstraße, Очередной рейс

Film rating

7.0
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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