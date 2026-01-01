Cast
Izolda Izvitskaya
Kseniya
Konstantin Maksimov
Shumakov
Afanasy Belov
Pyotr Filimonov
Konstantin Vologdin
Samsonov
Muza Krepkogorskaya
Tosya
Nadezhda Petipa
maty Antona
Leonid Kmit
Semyon Ivanovich
Cast and Crew
Director
Rafail Goldin
Writer
Boris Vasilev
Composer
Mikhail Glukh, Vasiliy Solovev-Sedoy
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
1958
World premiere
7 September 1958
Release date
|7 September 1958
|Russia
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|12+
Production
Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Ocherednoy reys, A Routine Trip, An Ordinary Trip, Hárman az éjszakában, Nachts auf der Landstraße, Очередной рейс