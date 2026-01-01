Cast
Gennadi Yudin
Pyotr Borisovich Arefyev
Natalya Katasheva
Irina Yegorycheva
Mikhail Buynyy
Pavel Grigoryevich Shapoval
Konstantin Maksimov
Nikolay Platonovich Olimpiyev
Muza Krepkogorskaya
Zinochka Perepyolkina
Yuriy Vasilev
Artyom Tochilin
Cast and Crew
Director
Leonid Obolensky, Rafail Goldin
Writer
Leonid Rutitskiy, Dmitri Vasiliu
Composer
Nikolai Kryukov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
1956
World premiere
1 April 1957
Production
Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
V pogone za slavoy, В погоне за славой