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Poster of V pogone za slavoy
5.8
Kinoafisha Films V pogone za slavoy
5.8

V pogone za slavoy

, 1956
V pogone za slavoy
USSR / Drama / 18+
Poster of V pogone za slavoy
5.8

Cast

Gennadi Yudin
Pyotr Borisovich Arefyev
Yuriy Sarantsev
Yuriy Sarantsev
Aleksey Nikitich Yegorychev
Natalya Katasheva
Irina Yegorycheva
Mikhail Buynyy
Pavel Grigoryevich Shapoval
Konstantin Maksimov
Nikolay Platonovich Olimpiyev
Adolf Ilyin
Zebrin
Muza Krepkogorskaya
Zinochka Perepyolkina
Vladimir Ivanov
Kostin
Yuriy Vasilev
Artyom Tochilin
Aleksey Glazyrin
Aleksey Glazyrin
Vasiliy Konstantinovich - direktor zavoda
Director Leonid Obolensky, Rafail Goldin
Writer Leonid Rutitskiy, Dmitri Vasiliu
Composer Nikolai Kryukov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1956
World premiere 1 April 1957
Production Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
V pogone za slavoy, В погоне за славой

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.4 IMDb
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