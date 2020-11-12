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Poster of Vzyat zhivym
6.6
Kinoafisha Films Vzyat zhivym
6.6

Vzyat zhivym

, 1982
Vzyat zhivym
USSR / War, Drama / 18+
Poster of Vzyat zhivym
6.6

Cast

Aleksandr Potapov
Grisha Kurzhakov
Igor Yefimov
Garbuz
Yury Solovyov
Karavayev
Sergey Makovetsky
Sergey Makovetsky
Aleksandr Prolyotkin
Fyodor Sukhov
Fyodor Sukhov
Vasiliy Romashkin
Leonid Nevedomsky
Dobrokhotov
Georgiy Nazarenko
Georgiy Nazarenko
Kazakov
Aleksandr Ignatusha
Bogdan Shovkoplyas
Alyaksandr Byaspaly
Vanya Rogatin
Anatoli Yurchenko
Goloshchapov
Director Vadim Lysenko
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 3 hours 22 minutes
Production year 1982
Production Odessa Film Studios
Also known as
Vzyat zhivym, Взять живым

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6 IMDb
Updated 12 November 2020
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