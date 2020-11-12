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Poster of Violence in a Women's Prison
4.6
Kinoafisha Films Violence in a Women's Prison
4.6

Violence in a Women's Prison

, 1982
Violenza in un carcere femminile
France, Italy / Action / 18+
Poster of Violence in a Women's Prison
4.6

Cast

Laura Gemser
Laura Kendall
Gabriele Tinti
Dr. Moran
María Romano
Kitty
Ursula Flores
Consuelo
Antonella Giacomini
Malone
Franco Caracciolo
Leander
Françoise Perrot
Hertha
Lorraine De Selle
Female Prison Warden
Jacques Stany
Male Prison Warden
Leila Durante
Pilar
Director Bruno Mattei
Writer Ambrogio Molteni, Claudio Fragasso
Composer Luigi Ceccarelli
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1982
World premiere 9 September 1982
Release date
9 September 1982 Germany
10 November 1982 Italy
16 February 1986 Spain
31 March 1984 USA
MPAA R
Production Beatrice Film, Imp.Ex.Ci., Les Films Jacques Leitienne
Also known as
Violenza in un carcere femminile, Violence in a Women's Prison, Emanuelle i kvindefængslet, Emanuelle Reports from a Women's Prison, Violencia en una cárcel de mujeres, A Prisão da Violência, Black Emanuelle - Das Frauenzuchthaus, Black Emanuelle - Revolte im Frauenzuchthaus, Caged Women, Chicks in Chains, Emanuelle w więzieniu, Emanuelle, reportage da un carcere femminile, Emmanuelle in Hell, Escravas da Corrupção, Laura - Eine Frau geht durch die Hölle, Laura - Misshandelt im Frauenknast, Laura - Revolte im Frauenzuchthaus, Pénitencier de femmes, Przemoc w więzieniu dla kobiet, Via stis gynaikeies fylakes, Violencia en la cárcel de mujeres, Violência na Prisão Feminina, Women's Penitentiary 4, Womens Prison Massacre, Насилие в женской тюрьме, 狱中艾曼纽, "Emanuelle" esclava de la corrupcion, Black Emanuelle: das frauenzuchthaus, Black Emanuelle: revolte im frauenzuchthaus, Emanuelle en el reformatorio de las perdidas, Laura: eine frau geht durch die hölle, Black Emanuelle - Laura, Violence in a Women's Prison (1982), Women's Penitentiary IV, 狱中艾曼妞, Emanuelle in Hell

Film rating

4.6
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Updated 12 November 2020
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