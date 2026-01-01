Menu
Poster of Emanuelle Escapes from Hell
Poster of Emanuelle Escapes from Hell
4.6 IMDb Rating: 4.6
Kinoafisha Films Emanuelle Escapes from Hell

Emanuelle Escapes from Hell

Blade Violent - I violenti 18+
Country Italy / France
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1983
World premiere 6 May 1983
Release date
31 August 1983 France
6 May 1983 Italy 18+
1 January 1985 USA
Production Beatrice Film, Imp.Ex.Ci., Les Films Jacques Leitienne
Also known as
Blade Violent - I violenti, Emanuelle in Prison, Laura II - Revolte im Frauenzuchthaus, Women's Prison Massacre, A Bunch of Bastards, Apodrasi apo tis gynaikeies fylakes, Blade Violent, Emanuelle en el reformatorio de las perdidas, Emanuelle en prisión, Emanuelle fuga dall'inferno, Emanuelle negra va a prisión, Emmanuelle - A Detenta, Révolte au pénitencier de filles, Womens Prison Massacre, Эммануэль в тюрьме, 女子监狱大屠杀
Director
Bruno Mattei
Cast
Gabriele Tinti
John Robert Moore
Ted Rusoff
Laura Gemser
Similar films for Emanuelle Escapes from Hell
Violence in a Women's Prison 4.6
Violence in a Women's Prison (1982)
Scalps 5.6
Scalps (1987)

Film rating

4.6
Rate 10 votes
4.6 IMDb
