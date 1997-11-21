Menu
Рейтинги
5.8 IMDb Rating: 5.3
Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1997
World premiere 21 November 1997
Release date
21 November 1997 Germany
21 November 1997 Sweden 15
21 November 1997 USA
MPAA R
Budget $2,095,000
Production Filmwerks, Mean Guns Inc.
Also known as
Mean Guns, American Venecular, Dados Viciados, Jogo de Assassinos, Les flingueurs, Malas armas, Mean Guns - 100 Mörder, 1000 Gewehre, 10.000.000 Dollar, Mean Guns - julmat aseet, Mean Guns - Knast ohne Gnade, Õelad relvad, Okrtuna igra, Öld, ahogy éred!, Ostra broń, Pistole sporche, Жестоки убийци, Круті стволи, Крутые стволы, ワイルド・ガン
Director
Albert Pyun
Cast
Christopher Lambert
Christopher Lambert
Ice-T
Ice-T
Deborah Van Valkenburgh
Yuji Okumoto
Michael Halsey
Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Quotes
Moon's Associate What if we don't want to play?
[Moon shoots him]
Moon THEN DON'T! ANY OTHER QUESTIONS?
Lou Yes. Where can I get this CD?
Moon You like Prado?
Lou Yes. Makes you want to dance.
