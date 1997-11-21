В новой совершенной тюрьме некий криминальный авторитет по имени Мун собирает самых крутых наемных убийц. Все они должны стать участниками игры на выживание: последний оставшийся в живых становится победителем и получает большой куш. Каждый участник преследует свои тайные мотивы и сделает все, чтобы устранить других соперников. В самом начале игры участники разделяются на две большие команды, которые оккупируют две противоположные стороны тюрьмы. Далее между враждующими сторонами начинается настоящая война, в ход идут всевозможные, даже самые жестокие средства…