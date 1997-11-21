Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Крутые стволы
Киноафиша Фильмы Крутые стволы

Крутые стволы

Mean Guns 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В новой совершенной тюрьме некий криминальный авторитет по имени Мун собирает самых крутых наемных убийц. Все они должны стать участниками игры на выживание: последний оставшийся в живых становится победителем и получает большой куш. Каждый участник преследует свои тайные мотивы и сделает все, чтобы устранить других соперников. В самом начале игры участники разделяются на две большие команды, которые оккупируют две противоположные стороны тюрьмы. Далее между враждующими сторонами начинается настоящая война, в ход идут всевозможные, даже самые жестокие средства… 

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 21 ноября 1997
Дата выхода
21 ноября 1997 Германия
21 ноября 1997 США
21 ноября 1997 Швеция 15
MPAA R
Бюджет $2 095 000
Производство Filmwerks, Mean Guns Inc.
Другие названия
Mean Guns, American Venecular, Dados Viciados, Jogo de Assassinos, Les flingueurs, Malas armas, Mean Guns - 100 Mörder, 1000 Gewehre, 10.000.000 Dollar, Mean Guns - julmat aseet, Mean Guns - Knast ohne Gnade, Õelad relvad, Okrtuna igra, Öld, ahogy éred!, Ostra broń, Pistole sporche, Жестоки убийци, Круті стволи, Крутые стволы, ワイルド・ガン
Режиссер
Альберт Пьюн
В ролях
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Айс-Ти
Айс-Ти
Дебора Ван Валкенберг
Юдзи Окумото
Майкл Халсли
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Партнёр Муна А если мы не хотим играть?
[Мун стреляет в него]
Мун ТОГДА НЕ ИГРАЙ! ЕЩЁ ВОПРОСЫ?
Лу Да. Где я могу взять этот диск?
Мун Тебе нравится Прадо?
Лу Да. Прямо танцевать хочется.
