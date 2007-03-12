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Poster of Tantsuy...
3.0
Kinoafisha Films Tantsuy...
3.0

Tantsuy...

, 2007
Tantsuy...
Russia / Drama / 18+
Poster of Tantsuy...
3.0

Cast

Sergey Gorobchenko
Sergey Gorobchenko
Oleg
Anna Arlanova
Anna Arlanova
Natasha
Mariya Kozhevnikova
Mariya Kozhevnikova
Sergey Laktyunkin
Anna Banshchikova
Anna Banshchikova
Olga
Igor Furmanyuk
Igor Furmanyuk
Doctor-surgeon
Anastasiya Lapina
Anastasiya Lapina
Alexandr Nosik
Alexandr Nosik
Pavel Evdokimenko
Sergey
Svetlana Frolova
Nurse
Elia Gilman
Natalia Golitsyna
Director Yevgeny Lavrentyev
Writer Ekaterina Latanova, Yevgeny Lavrentyev, Yuri Timoshenkov
Composer Boris Nazarov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2007
World premiere 12 March 2007
Production Megapolis Film Production
Also known as
Tantsuy..., Dance..., Танцуй...

Film rating

3.0
Rate 15 votes
2.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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