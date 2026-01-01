Mariya Kozhevnikova

Menu
Date of Birth
14 November 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Voice actress
Popular Films
7.2
Ronal the Barbarian
(2011)
7.1
V aktivnom poiske
(2021)
6.9
Sobibor
(2018)
Filmography
7.1
V aktivnom poiske
Comedy
2021, Russia
5.2
Gore ot uma
Drama
2019, Russia
Novogodnie priklyucheniya Dzhinglikov
Animation, Children's
2019, Russia
6.9
Sobibor
Sobibor
War, Drama
2018, Russia
Watch trailer
5.9
Kaznit nelzya pomilovat
Drama, Detective
2017, Russia
6.2
Zhenskij batalon
Drama, War, History
2016, Russia
5.7
Derzhi udar, detka!
Derzhi udar, detka!
Comedy
2016, Russia
Watch trailer
4.5
Savva. Serdtse voina
Savva. Serdtse voina
Family, Animation
2015, Russia
Watch trailer
5.4
Barmen
Barmen
Comedy
2015, Russia
Watch trailer
6.6
Battalion
Batalion
War, Romantic, History, Drama
2014, Russia
Watch trailer
6.3
Krasnye gory
Action, War, History
2013, Russia
4.1
Popugay Club
Popugay Club
Animation, Comedy, Family
2013, Russia
6.6
Sklifosovsky
Drama, Romantic
2012, Russia
6.8
Soulless
Dukhless
Drama
2012, Russia
Watch trailer
4.4
Treasures of the Kaban Lake
Sokrovishcha O.K.
History, Adventure, Comedy
2012, Russia
Watch trailer
6
Svadba po obmenu
Svadba po obmenu
Comedy
2011, Russia
Watch trailer
7.2
Ronal the Barbarian
Ronal barbaren
Animation
2011, Denmark
Watch trailer
6
Podarok sudby
Drama, Romantic, Detective
2010, Russia
5.9
Dark World
Temnyy mir
Fantasy, Thriller
2010, Russia
Watch trailer
5.3
Univer
Comedy
2008, Russia
3
Tantsuy...
Tantsuy...
Drama
2007, Russia
Univer. 15 let spustya
Comedy
, Russia
