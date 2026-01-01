Menu
Mariya Kozhevnikova
Date of Birth
14 November 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Voice actress

Popular Films

Ronal the Barbarian 7.2
Ronal the Barbarian (2011)
V aktivnom poiske 7.1
V aktivnom poiske (2021)
Sobibor 6.9
Sobibor (2018)

Filmography

Genre
Year
V aktivnom poiske 7.1
V aktivnom poiske
Comedy 2021, Russia
Gore ot uma 5.2
Gore ot uma
Drama 2019, Russia
Novogodnie priklyucheniya Dzhinglikov
Novogodnie priklyucheniya Dzhinglikov
Animation, Children's 2019, Russia
Sobibor 6.9
Sobibor Sobibor
War, Drama 2018, Russia
Watch trailer
Kaznit nelzya pomilovat 5.9
Kaznit nelzya pomilovat
Drama, Detective 2017, Russia
Zhenskij batalon 6.2
Zhenskij batalon
Drama, War, History 2016, Russia
Derzhi udar, detka! 5.7
Derzhi udar, detka! Derzhi udar, detka!
Comedy 2016, Russia
Watch trailer
Savva. Serdtse voina 4.5
Savva. Serdtse voina Savva. Serdtse voina
Family, Animation 2015, Russia
Watch trailer
Barmen 5.4
Barmen Barmen
Comedy 2015, Russia
Watch trailer
Battalion 6.6
Battalion Batalion
War, Romantic, History, Drama 2014, Russia
Watch trailer
Krasnye gory 6.3
Krasnye gory
Action, War, History 2013, Russia
Popugay Club 4.1
Popugay Club Popugay Club
Animation, Comedy, Family 2013, Russia
Sklifosovsky 6.6
Sklifosovsky
Drama, Romantic 2012, Russia
Soulless 6.8
Soulless Dukhless
Drama 2012, Russia
Watch trailer
Treasures of the Kaban Lake 4.4
Treasures of the Kaban Lake Sokrovishcha O.K.
History, Adventure, Comedy 2012, Russia
Watch trailer
Svadba po obmenu 6
Svadba po obmenu Svadba po obmenu
Comedy 2011, Russia
Watch trailer
Ronal the Barbarian 7.2
Ronal the Barbarian Ronal barbaren
Animation 2011, Denmark
Watch trailer
Podarok sudby 6
Podarok sudby
Drama, Romantic, Detective 2010, Russia
Dark World 5.9
Dark World Temnyy mir
Fantasy, Thriller 2010, Russia
Watch trailer
Univer 5.3
Univer
Comedy 2008, Russia
Tantsuy... 3
Tantsuy... Tantsuy...
Drama 2007, Russia
Univer. 15 let spustya
Comedy , Russia
