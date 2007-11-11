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Poster of Kurortnyy roman
5.3
Kinoafisha Films Kurortnyy roman
5.3

Kurortnyy roman

, 2007
Kurortnyy roman
Russia / Romantic, Detective / 18+
Poster of Kurortnyy roman
5.3

Cast

Nataliya Nozdrina
Nataliya Nozdrina
Vladimir Dolinskiy
Vladimir Dolinskiy
Vladimir Sterzhakov
Vladimir Sterzhakov
Mikhail Safronov
Mikhail Safronov
Sofya Kashtanova
Sofya Kashtanova
Aleksey Fateev
Aleksey Fateev
Ivan Grishanov
Ivan Grishanov
Darya Kalmykova
Darya Kalmykova
Natalya Lukeicheva
Katya
Pavel Trubiner
Pavel Trubiner
Sasha
Vitaly Kudryavtsev
Vitaly Kudryavtsev
Gleb
Olga Philippova
Olga Philippova
Natasha
Director Igor Muzhzhukhin, Roman Fokin
Writer Darya Rashchupkina
Composer Maksim Ivanenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2007
World premiere 11 November 2007
Release date
11 November 2007 Russia
Production Kinokompaniya Russkoe, Rossiya 1
Also known as
Kurortnyy roman, A Holiday Romance, Курортный роман

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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