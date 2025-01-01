Menu
Aleksey Fateev
Date of Birth
30 November 1974
Age
50 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Trassa 8.9
Trassa (2024)
Loveless 7.5
Loveless (2017)
Pobeg za mechtoy 5.6
Pobeg za mechtoy (2015)

Filmography

Genre
Year
All 31 Films 5 TV Shows 26 Actor 31
Poteryannyj klyuch
Romantic 2025, Russia
Schastya hvatit vsem
Romantic 2025, Russia
U samogo morya
Drama, Romantic 2025, Russia
Tajnyj znak
Sci-Fi, Detective 2025, Russia
Gipnozis
Mystery, Thriller 2025, Russia
Ya tebe nerovnya
Romantic 2025, Russia
Melodiya dlya dvoih
Romantic 2024, Russia
Gorod tain
Drama, Detective 2024, Russia
Trassa 8.9
Trassa
Thriller 2024, Russia
Pobeg v neizvestnost
Romantic 2023, Russia
Vozrast schastya
Romantic 2022, Russia
Nadvoe
Romantic 2022, Russia
Devyatyy val
Romantic 2022, Russia
Reversible reality 5.1
Sci-Fi, Thriller 2022, Russia
Watch trailer
Zagovor nebes
Drama, Romantic, Detective 2021, Russia
Klyuch ot vseh dverey
Drama 2021, Russia
Radi tvoego schastya
Drama, Romantic, Detective 2020, Russia
Labirint illyuziy
Drama, Thriller 2019, Russia
Ekspropriator
Drama, Crime 2019, Russia
Where Truth Lies
Drama 2019, Russia
Loveless 7.5
Drama 2017, Russia / France / Belgium / Germany
Watch trailer
Zapah lavandy
Drama 2016, Russia/Belarus
Bespridannica
Theatrical 2016, Russia
Kurortnyy roman
Comedy, Romantic 2015, Russia
