Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksey Fateev
Aleksey Fateev
Kinoafisha
Persons
Aleksey Fateev
Aleksey Fateev
Aleksey Fateev
Date of Birth
30 November 1974
Age
50 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
8.9
Trassa
(2024)
7.5
Loveless
(2017)
5.6
Pobeg za mechtoy
(2015)
Filmography
Genre
All
Biography
Comedy
Crime
Detective
Drama
Mystery
Romantic
Sci-Fi
Theatrical
Thriller
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2007
All
31
Films
5
TV Shows
26
Actor
31
Poteryannyj klyuch
Romantic
2025, Russia
Schastya hvatit vsem
Romantic
2025, Russia
U samogo morya
Drama, Romantic
2025, Russia
Tajnyj znak
Sci-Fi, Detective
2025, Russia
Gipnozis
Mystery, Thriller
2025, Russia
Ya tebe nerovnya
Romantic
2025, Russia
Melodiya dlya dvoih
Romantic
2024, Russia
Gorod tain
Drama, Detective
2024, Russia
8.9
Trassa
Thriller
2024, Russia
Pobeg v neizvestnost
Romantic
2023, Russia
Vozrast schastya
Romantic
2022, Russia
Nadvoe
Romantic
2022, Russia
Devyatyy val
Romantic
2022, Russia
5.1
Reversible reality
Reversible reality
Sci-Fi, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
Zagovor nebes
Drama, Romantic, Detective
2021, Russia
Klyuch ot vseh dverey
Drama
2021, Russia
Radi tvoego schastya
Drama, Romantic, Detective
2020, Russia
Labirint illyuziy
Drama, Thriller
2019, Russia
Ekspropriator
Drama, Crime
2019, Russia
Where Truth Lies
Drama
2019, Russia
7.5
Loveless
Loveless
Drama
2017, Russia / France / Belgium / Germany
Watch trailer
Zapah lavandy
Drama
2016, Russia/Belarus
Bespridannica
Theatrical
2016, Russia
Kurortnyy roman
Comedy, Romantic
2015, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree