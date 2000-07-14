Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sirenevye sumerki
2.8
Kinoafisha Films Sirenevye sumerki
2.8

Sirenevye sumerki

, 2000
Sirenevye sumerki
Russia / Drama / 18+
Poster of Sirenevye sumerki
2.8

Cast

Mikhail Porechenkov
Mikhail Porechenkov
Maks
Yevgeniya Igumnova
Yevgeniya Igumnova
Viktor Bychkov
Viktor Bychkov
Aleksandr Romantsov
Polina Kamanina
Sergey Gusinskiy
Tatiana Leonova
Ivan Katana
Roman
Marina Karmanova
Anna
N. Lebedeva
Irina Osnovina
Elizaveta Rodina
Director Yuriy Konopkin
Writer Yelena Esilevskaya, Yuriy Konopkin
Composer Oleg Karavaychuk
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2000
World premiere 14 July 2000
Production Studio Rock
Also known as
Sirenevye sumerki, Lilac Twilight, Сиреневые сумерки

Film rating

2.8
Rate 10 votes
2.4 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Sirenevye sumerki

Heavenly Court
Heavenly Court Drama
2011, Russia
7.1
Opasnye tantsy
Opasnye tantsy Drama
2018, Russia
6.1
Bumazhnye glaza Prishvina
Bumazhnye glaza Prishvina Drama
1989, USSR
6.8
The Parent
The Parent Drama
2021, Russia
6.1
Pozvonite Myshkinu
Pozvonite Myshkinu Drama
2018, Russia
4.7
The Shadow
The Shadow Drama
2016, Russia
4.8
Propavshiy bez vesti
Propavshiy bez vesti Drama
2010, Russia
5.9
Bukharin, An Enemy of the People
Bukharin, An Enemy of the People Drama
1990, USSR
6.4
Gorod bez solntsa
Gorod bez solntsa Thriller, Drama
2006, Russia
7.0
Zapovednik
Zapovednik Drama, Comedy
2018, Russia
4.4
Iron Ivan
Iron Ivan Drama, History
2013, Russia
6.9
Marathon
Marathon Comedy, Drama
2012, Russia / USA
6.4
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
2019, USA, Action, Sci-Fi
The Ultimate Planet
The Ultimate Planet
2026, Russia, Action, Sci-Fi
The Unsmiling Tsarevna
The Unsmiling Tsarevna
2026, Russia, Family, Fantasy
Vozvrashchenie Mamontenka
Vozvrashchenie Mamontenka
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
Twilight
Twilight
2008, USA, Fantasy, Romantic
Fall 2
Fall 2
2026, USA, Adventure, Drama
The Tale of Fairy Tales
The Tale of Fairy Tales
2026, Russia, Fantasy, Family
Resident Evil
Resident Evil
2026, Germany / USA, Horror, Action
Romanovy: Predannost i predatelstvo
Romanovy: Predannost i predatelstvo
2026, Russia, History, Drama
Crawlers
Crawlers
2026, USA, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more