Cube 2: Hypercube, Cube 2, Cube²: Hypercube, Cubo 2: Hipercubo, El cubo 2, Cube 2 - Hypercube, Cube 2 - Hyperkuutio, Cube 2: I tetarti diastasi, Cube 2: Η τέταρτη διάσταση, Cube², CUBE2, Cube² : Hypercube, Cube²: Η τέταρτη διάσταση, Cubul 2, El cubo 2: Hipercubo, Hypercube, Il cubo 2: Hypercube, Kocka 2: Hiperkocka, Kocka 2. - Hiperkocka, Kostka 2: Hypercube, Kubas 2: Hiperkubas, Kubs 2: Hiperkubs, Küp 2: Hiperküp, Kuup 2, Mê Cung Lập Phương 2: Ác Mộng Siêu Hình, Коцка 2: Хиперкоцка, Куб 2: Гиперкуб, Куб 2: Гіперкуб, Кубът на страха 2: Хиперкуб, 異次元殺陣2：超級立方體, Cube: Hypercube, Kostka 2: Hyperkrychle, 异次元杀阵2, 異次元殺陣之超級立方體, Cube 2: Hipersześcian, El Cubo 2 Hipercub, Kostka², Cube 2։ Hypercube, Mê Cung Lập Phương 2