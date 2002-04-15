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Poster of Cube 2: Hypercube
5.8
Kinoafisha Films Cube 2: Hypercube
5.8

Cube 2: Hypercube

, 2002
Cube 2: Hypercube
Canada / Thriller, Sci-Fi / 18+
Poster of Cube 2: Hypercube
5.8

Cast

Kari Matchett
Kari Matchett
Kate Filmore
Grace Lynn Kung
Sasha
Jerent Win Davis
Simon Grady
Matthew Ferguson
Max Reisler
Neil Crone
Jerry Whitehall
Barbara Gordon
Mrs. Paley
Lindsey Connell
Julia
Greer Kent
Becky Young
Bruce Gray
Colonel Thomas H. Maguire
Philip Akin
The General
Director Andrzej Sekula
Writer Ernie Barbarash, Sean Hood, Lauren McLaughlin
Composer Norman Orenstein
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2002
Online premiere 25 June 2004
World premiere 15 April 2002
Release date
8 August 2003 Brazil
29 August 2002 Czechia
18 June 2003 France
14 July 2003 Germany
25 February 2003 Great Britain
14 February 2003 Italy
26 February 2003 Portugal M/16
5 November 2002 Spain
15 April 2002 USA
MPAA R
Also known as
Cube 2: Hypercube, Cube 2, Cube²: Hypercube, Cubo 2: Hipercubo, El cubo 2, Cube 2 - Hypercube, Cube 2 - Hyperkuutio, Cube 2: I tetarti diastasi, Cube 2: Η τέταρτη διάσταση, Cube², CUBE2, Cube² : Hypercube, Cube²: Η τέταρτη διάσταση, Cubul 2, El cubo 2: Hipercubo, Hypercube, Il cubo 2: Hypercube, Kocka 2: Hiperkocka, Kocka 2. - Hiperkocka, Kostka 2: Hypercube, Kubas 2: Hiperkubas, Kubs 2: Hiperkubs, Küp 2: Hiperküp, Kuup 2, Mê Cung Lập Phương 2: Ác Mộng Siêu Hình, Коцка 2: Хиперкоцка, Куб 2: Гиперкуб, Куб 2: Гіперкуб, Кубът на страха 2: Хиперкуб, 異次元殺陣2：超級立方體, Cube: Hypercube, Kostka 2: Hyperkrychle, 异次元杀阵2, 異次元殺陣之超級立方體, Cube 2: Hipersześcian, El Cubo 2 Hipercub, Kostka², Cube 2։ Hypercube, Mê Cung Lập Phương 2

Film rating

5.8
Rate 10 votes

Quotes

Jerry Whitehall How do you do, Mrs. Paley?
Mrs. Paley Hello.
Jerry Whitehall You don't happen to know why you're here, do you?
Mrs. Paley Oh, dear, I was never very good at philosophy.
[Some of the others chuckle at this]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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