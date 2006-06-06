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Poster of Vernut Veru
6.2
Kinoafisha Films Vernut Veru
6.2

Vernut Veru

, 2006
Vernut Veru
Ukraine / Drama, Romantic / 18+
Poster of Vernut Veru
6.2

Cast

Vladimir Zherebtsov
Vladimir Zherebtsov
Zhenya
Elena Zakharova
Elena Zakharova
Vera Reshetnikova
Alla Fomicheva
Marina
Ilya Noskov
Ilya Noskov
Ruslan
Irina Barda
Oleksii Vertynskyi
Doctor
Valeriy Legin
Coach
Lina Budnik
Grandma
Tatyana Kamburova
Elena Bondareva-Repina
Nurse
Director Vera Yakovenko
Writer Andrey Martynov
Composer Oksana Popovich
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2006
World premiere 6 June 2006
Release date
10 October 2006 Russia 16+
11 November 2006 USA
6 June 2006 Ukraine
Production Film.ua
Also known as
Vernut Veru, Вернуть Веру

Film rating

6.2
Rate 15 votes
6.1 IMDb
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