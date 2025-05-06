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Poster of Proverka na lyubov
3.1
Kinoafisha Films Proverka na lyubov
3.1

Proverka na lyubov

, 2013
Proverka na lyubov
Russia / Romantic / 18+
Poster of Proverka na lyubov
3.1

Cast

Yury Baturin
Yury Baturin
Peter
Natalya Rudova
Natalya Rudova
Polina
Glafira Tarkhanova
Glafira Tarkhanova
Nadya
Ekaterina Kopanova
Ekaterina Kopanova
Svetlana Kolpakova
Svetlana Kolpakova
Ilya Obolonkov
Aleksandr Bulatov
Aleksandr Bulatov
Aleksandr Vorobyov
Aleksandr Vorobyov
Alla Muzaleva
Alla Muzaleva
Sasha Bulatov
Alla Lavlinskaya
Director Igor Voitulevitch
Writer Anna Guselnikova, Irina Pavlova
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2013
Production Kinokompaniya Russkoe
Also known as
Proverka na lyubov, Prueba de amor, Проверка на любовь

Film rating

3.1
Rate 11 votes
3.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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