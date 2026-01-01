Similar films for Formula schastya
No Wedding Romantic
2014, Russia
5.0
Proverka na lyubov Romantic
2013, Russia
3.0
Waiting for Spring Romantic
2012, Russia
5.0
S osenyu v serdtse Romantic
2015, Russia
8.0
My Mother Is the Snow Maiden Romantic
2007, Russia / Ukraine
6.0
Odinochka Romantic
2016, Russia
4.0
Ya podaryu tebe lyubov Romantic
2014, Russia
5.0
Rayskiy ugolok Romantic
2013, Russia
4.0
Song of Songs Drama, Romantic
2015, Ukraine
6.0
Vsyo mogut koroli Comedy, Romantic
2008, Russia
3.0
Sem Ya Drama, Romantic
2012, Russia
4.0
Судьба напрокат Comedy, Romantic
2016, Russia / Ukraine
0.0