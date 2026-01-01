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Poster of Formula schastya
4.3
Kinoafisha Films Formula schastya
4.3

Formula schastya

, 2012
Formula schastya
Russia / Romantic / 18+
Poster of Formula schastya
4.3

Cast

Mikhail Bogdasarov
Mikhail Bogdasarov
Aleksandr Pashkov
Aleksandr Pashkov
Tamara Spiricheva
Ilya Obolonkov
Igor Brovin
Darya Egorova
Darya Egorova
Dmitriy Gavrilov
Vasilisa Nemtsova
Vasilisa Nemtsova
Elena Pavlova
Olga Sarycheva
Dariya Slavutskaya
Director Igor Voitulevitch
Writer Oleg Molokanov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2012
Production Kinokompaniya Russkoe
Also known as
Formula schastya, La formula de la felicidad, Формула счастья

Film rating

4.3
Rate 12 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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