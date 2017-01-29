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Poster of Kitayskiy Novyy god
4.8
Kinoafisha Films Kitayskiy Novyy god
4.8

Kitayskiy Novyy god

, 2017
Kitayskiy Novyy god
Russia / Romantic / 18+
Poster of Kitayskiy Novyy god
4.8

Cast

Karina Andolenko
Karina Andolenko
Yevgeny Pronin
Yevgeny Pronin
Sergei Gurov
Danila Yakushev
Danila Yakushev
Artemiy Manukyan
Artemiy Manukyan
Diana Yenakayeva
Diana Yenakayeva
Marina Barsukova
Uchitelnitsa
Igor Kalina
Daniil Maximovich Muravyev-Izotov
Daniil Maximovich Muravyev-Izotov
Ruslan Saberov
Director Artem Nasybulin
Writer Andrey Ivashkin
Composer Andrey Kliminov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2017
World premiere 29 January 2017
Also known as
Kitayskiy Novyy god, Año nuevo chino, Китайский Новый год

Film rating

4.8
Rate 10 votes
4 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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