Poster of Sharkansas Women's Prison Massacre
3.1 IMDb Rating: 3.1
Kinoafisha Films Sharkansas Women's Prison Massacre

Sharkansas Women's Prison Massacre

Sharkansas Women's Prison Massacre 18+
Country USA
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2015
Online premiere 4 November 2015
World premiere 4 November 2015
Budget $640,000
Production CALUV Films, Cinetel Films, Syfy
Also known as
Sharkansas Women's Prison Massacre, Sharkansas, Arkansase haid, Běženky a kapři, Sharkansas Massacre na Prisão Feminina, Sharkansas: Μακελειό στις γυναικείες φυλακές, Super rekiny kontra więźniarki, Акулы на свободе, Шарканзас, シャーク・プリズン 鮫地獄女囚大脱獄, 鯊女大屠殺
Director
Jim Wynorski
Cast
Dominique Swain
Traci Lords
Similar films for Sharkansas Women's Prison Massacre
6-Headed Shark Attack 2.8
6-Headed Shark Attack (2018)
Agent Red 3.7
Agent Red (2000)
Piranhaconda 3.0
Piranhaconda (2012)
Film in Collections
Best Shark Movies Best Shark Movies
Horror Films with Monsters and Creatures Horror Films with Monsters and Creatures

Film rating

3.1
Rate 10 votes
3.1 IMDb
