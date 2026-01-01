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Yana Shivkova
Yana Shivkova
Kinoafisha
Persons
Yana Shivkova
Yana Shivkova
Yana Shivkova
Date of Birth
27 July 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
7.5
Bumer
(2003)
7.1
Odisseya 1989
(2003)
5.2
Zvyozdy svetyat vsem
(2014)
Filmography
Serdechnye rany
Romantic,
2018, Russia
Istina v vine
Romantic
2015, Russia
Provincialka
Drama, Romantic
2015, Russia
Ne ostavlyay menya, Lyubov
Romantic
2014, Russia
5.2
Zvyozdy svetyat vsem
Zvyozdy svetyat vsem
Romantic
2014, Russia
Prichal lyubvi i nadezhdy
Romantic
2013, Russia
Provincialnaya muza
Romantic
2013, Russia
Ty zaplatish za vse
Romantic
2013, Russia
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