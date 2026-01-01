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Yana Shivkova
Yana Shivkova Yana Shivkova
Kinoafisha Persons Yana Shivkova

Yana Shivkova

Yana Shivkova

Date of Birth
27 July 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Thriller heroine

Popular Films

Bumer 7.5
Bumer (2003)
Odisseya 1989 7.1
Odisseya 1989 (2003)
Zvyozdy svetyat vsem 5.2
Zvyozdy svetyat vsem (2014)

Filmography

Serdechnye rany
Serdechnye rany
Romantic, 2018, Russia
Istina v vine
Istina v vine
Romantic 2015, Russia
Provincialka
Provincialka
Drama, Romantic 2015, Russia
Ne ostavlyay menya, Lyubov
Ne ostavlyay menya, Lyubov
Romantic 2014, Russia
Zvyozdy svetyat vsem 5.2
Zvyozdy svetyat vsem Zvyozdy svetyat vsem
Romantic 2014, Russia
Prichal lyubvi i nadezhdy
Prichal lyubvi i nadezhdy
Romantic 2013, Russia
Provincialnaya muza
Provincialnaya muza
Romantic 2013, Russia
Ty zaplatish za vse
Ty zaplatish za vse
Romantic 2013, Russia
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