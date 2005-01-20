Menu
IMDb Rating: 7.2
Kinoafisha Films Me and You and Everyone We Know

Me and You and Everyone We Know

Me and You and Everyone We Know 18+
Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2005
World premiere 20 January 2005
Release date
21 September 2005 France
7 April 2006 Hungary 16
17 June 2005 USA
MPAA R
Budget $800,000
Worldwide Gross $8,012,838
Production IFC Films, FilmFour
Also known as
Me and You and Everyone We Know, Tú, yo y todos los demás, Moi, toi et tous les autres, Ben ve sen ve diğerleri, Eu, Tu e Todos os que Conhecemos, Eu, tu si toti cei pe care-i stim, Eu, Você e Todos Nós, Gyvulių karalystė, Ich und du und alle die wir kennen, Minä, sinä ja kaikki muut, Te meg én és minden ismerősünk, Ti i ja i svi koje poznajemo, Ty i ja, i wszyscy, których znamy, Εγώ κι εσύ και όλοι οι γνωστοί, Аз и ти и всички, които познаваме, Я и ты и все, кого мы знаем, Я, ти і всі, кого ми знаємо, 偶然與你相遇, 君とボクの虹色の世界, 妳、我、他她他
Director
Miranda July
Cast
John Hawkes
John Hawkes
Carlie Westerman
Najarra Townsend
Brad William Henke
Similar films for Me and You and Everyone We Know
The Future 6.6
The Future (2011)
Kajillionaire 6.4
Kajillionaire (2020)
Beginners 7.3
Beginners (2010)
Cafe Noir 7.2
Cafe Noir (2009)
Bunny and the Bull 6.7
Bunny and the Bull (2009)
The Science of Sleep 7.2
The Science of Sleep (2006)
The Squid and the Whale 7.3
The Squid and the Whale (2005)
Choke 6.0
Choke (2008)
Higher Ground 6.2
Higher Ground (2011)
The Playroom 5.3
The Playroom (2013)
The Driftless Area 5.3
The Driftless Area (2016)
The Sessions 7.1
The Sessions (2012)

7.1
10 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
