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Poster of Ya podaryu tebe lyubov
5.2
Kinoafisha Films Ya podaryu tebe lyubov
5.2

Ya podaryu tebe lyubov

, 2014
Ya podaryu tebe lyubov
Russia / Romantic / 18+
Poster of Ya podaryu tebe lyubov
5.2

Cast

Svetlana Pismichenko
Svetlana Pismichenko
Aleksandr Pashkov
Aleksandr Pashkov
Boris
Tamara Syomina
Tamara Syomina
Stepan Beketov
Stepan Beketov
Gleb
Sergei Amosov
Mihail Pochtarev
Mihail Pochtarev
Elena Dudina
Elena Dudina
Larisa
Andrey Aksyonov
Ivan Brovin
Ivan Brovin
I. Bubenchikov
Olga Kalmykova
Mariya Lavrova
Director Igor Kechayev
Writer Elena Zhukova
Composer Igor Babaev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2014
World premiere 8 March 2014
Release date
8 March 2014 Russia
Production WeiT Media
Also known as
Ya podaryu tebe lyubov, I Will Grant You Love, Я подарю тебе любовь

Film rating

5.2
Rate 10 votes
Place in the rating
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