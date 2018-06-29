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Poster of Anna Karenina: Musical
7.8
Kinoafisha Films Anna Karenina: Musical
7.8

Anna Karenina: Musical

, 2018
Anna Karenina: Musical
Russia / Romantic, Musical / 18+
Poster of Anna Karenina: Musical
7.8

Cast

Ekaterina Guseva
Ekaterina Guseva
Anna Karenina
Nataliya Bystrova
Nataliya Bystrova
Kitty Shcherbatskaya
Sergey Lee
Denis Demkiv
Konstantin Levin
Andrey Aleksandrin
Stiva Oblonsky
Karine Asiryan
Princess Betsy
Olga Belyaeva
Anna Karenina
Andrey Birin
Master of Ceremonies
Dmitri Ermak
Alexey Vronsky
Vlad Kiryukhin
Konstantin Levin
Valeriya Lanskaya
Valeriya Lanskaya
Anna Karenina
Director Yeji Shin
Writer Yuliy Kim, Lev Tolstoy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2018
World premiere 29 June 2018
Budget $222,084
Production Wys En Scene, Vault International Productions
Also known as
Anna Karenina: Musical, Anna Karenina Musical, Анна Каренина. Мюзикл

Film rating

7.8
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
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