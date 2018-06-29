Cast
Denis Demkiv
Konstantin Levin
Andrey Aleksandrin
Stiva Oblonsky
Karine Asiryan
Princess Betsy
Olga Belyaeva
Anna Karenina
Andrey Birin
Master of Ceremonies
Dmitri Ermak
Alexey Vronsky
Vlad Kiryukhin
Konstantin Levin
Cast and Crew
Director
Yeji Shin
Writer
Yuliy Kim, Lev Tolstoy
Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 13 minutes
Production year
2018
World premiere
29 June 2018
Budget
$222,084
Production
Wys En Scene, Vault International Productions
Also known as
Anna Karenina: Musical, Anna Karenina Musical, Анна Каренина. Мюзикл