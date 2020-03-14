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MULT v kino. Vypusk # 115
MULT v kino. Vypusk # 115
, 2020
MULT v kino. Vypusk # 115
Russia / Animation / 18+
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MULT v kino. Vypusk # 115
Trailer
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Director
Rafael Ter-Sargsyan
,
Polina Grekova
,
Aleksey Ignatov
,
Aleksandr Lyutkevich
,
Vera Myakisheva
Writer
Iordan Kefalidi
,
Evgeny Golovin
,
Nikolay Kovalkov
,
Nikolay Nikitin
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
51 minutes
Production year
2020
World premiere
14 March 2020
Release date
14 March 2020
Russia
Мосфильм-мастер
0+
Also known as
MULT v kino. Vypusk # 115, Мульт в кино. Выпуск # 115: Море сюрпризов!
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