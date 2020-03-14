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Poster of MULT v kino. Vypusk # 115
MULT v kino. Vypusk # 115 - Trailer
Kinoafisha Films MULT v kino. Vypusk # 115

MULT v kino. Vypusk # 115

, 2020
MULT v kino. Vypusk # 115
Russia / Animation / 18+
Trailers
Poster of MULT v kino. Vypusk # 115
MULT v kino. Vypusk # 115 - Trailer
MULT v kino. Vypusk # 115  Trailer
Director Rafael Ter-Sargsyan, Polina Grekova, Aleksey Ignatov, Aleksandr Lyutkevich, Vera Myakisheva
Writer Iordan Kefalidi, Evgeny Golovin, Nikolay Kovalkov, Nikolay Nikitin
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 51 minutes
Production year 2020
World premiere 14 March 2020
Release date
14 March 2020 Russia Мосфильм-мастер 0+
Also known as
MULT v kino. Vypusk # 115, Мульт в кино. Выпуск # 115: Море сюрпризов!

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MULT v kino. Vypusk # 115 - Trailer
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